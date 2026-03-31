Собянин сообщил о планах модернизации культурных центров Москвы

Ремонт 17 библиотек и 20 помещений культурных центров завершили в Москве в прошлом году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Так, открылся после комплексной реконструкции культурный центр «Москвич» у метро «Текстильщики». До конца текущего года завершатся реставрация фасада культурного центра «ЗИЛ» и реконструкция культурного центра «Авангард».

В столичных культурных центрах посетителям доступны более 11,1 тысячи клубов и кружков, в том числе хореографические, вокальные, театральные, художественные. Регулярно их посещают около 203 тысяч человек, в год проводится свыше 65 тысяч мероприятий с участием почти 4,5 млн горожан.

Культурные центры регулярно готовят творческие конкурсы, фестивали и концерты для людей разных возрастов. В частности, фестиваль «Театральный “Москвич”» в течение 14 лет собирает любителей театрального искусства на площадке культурного центра «Москвич». В культурном центре «Меридиан» в прошлом году состоялся первый кинофестиваль студенческого короткометражного кино «Проба», в котором участвовали начинающие сценаристы и режиссеры. Культурный центр ЗИЛ ежегодно проводит Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Смотр 7.0».

Как отметил Собянин, в 2025 году в Москве библиотеки выдали свыше 10 млн изданий, причем 800 тысяч заказов поступило через электронный сервис «Библиотеки Москвы». Традиционно в городе прошла ежегодная акция «Библионочь», которую посвятили 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В рамках события 53 тысячи человек посетили 1,7 тысячи мероприятий.

Столичные библиотеки и культурные центры принимают участие в книжном фестивале «Красная площадь». В его рамках провели около 100 мероприятий.

Прошлым летом на трех центральных площадках столицы заработал проект «Книга в городе», состоялось около 700 мероприятий - автограф-сессии авторов, читки фрагментов из произведений с участием народных артистов России, музыкальные вечера. Гостями события стали 600 тысяч человек.

Кроме того, в московских парках появились лесные библиотеки — комфортные пространства, где можно почитать книгу, воспользоваться электронным каталогом или поработать, а также посетить концерты, мастер-классы, лекции и литературные чтения.

