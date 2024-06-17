Собянин сообщил о масштабных планах сотрудничества Москвы и Пекина

В рамках официального визита в Китай мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ с мэром Пекина Инь Юнем о программе сотрудничества правительств двух городов на 2024–2026 годы.

Собянин отметил, что отношения между Россией и Китаем находятся в самой высокой точке благодаря коммуникации президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня. Новая программа поможет вывести отношения двух государств на новый уровень.

«Очень правильно, что мы с вами разработали новую, более углубленную, содержательную программу взаимодействия и сотрудничества между нашими городами. Программа охватывает почти все стороны жизни», — отметил Собянин.

Основной целью сотрудничества Москвы и Пекина в ближайшие два года станет реализация совместных проектов в сфере экономики, торговли, телекоммуникации и ИТ-технологий, здравоохранения, культуры, туризма и образования. Мэр отметил, что сотрудничество также затронет реализацию программ умного города с использованием искусственного интеллекта. В проекте примут участие преподаватели, студенты и школьники обоих городов.

Инь Юн, в свою очередь, подчеркнул, что отношения России и Китая достойно выдержали все испытания и являются примером для других стран.

В рамках визита в Пекин Собянин принял участие в церемонии открытия Дней Москвы в городе, на которой выступил Московский государственный академический театр танца «Гжель».

Согласно Федеральной таможенной службе, товарооборот между двумя странами в 2023 году вырос на 25% по сравнению с 2022 годом и составил около $227 млрд. По мимо этого, в 2022 году поставки столичной несырьевой неэнергетической продукции в КНР выросли на 32%.

