Новый сезон благотворительных акций и сборов в преддверии Нового года и Рождества начинается в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Благотворительные мероприятия стали традицией для москвичей, они позволяют исполнить мечты детей и взрослых, которые нуждаются в лечении и реабилитации, поддержать защитников России, подарить заботу бездомным животным. Зимой по всей столице пройдут десятки добрых акций. С 1 декабря стартуют сразу три масштабных проекта - «Домики добра» инициативы «Москва помогает», акция «Добрая елка» и фестиваль «Город неравнодушных», - которые будут работать до весны.

«Присоединиться к благим начинаниям и подарить тепло и заботу тем, кто в них нуждается, можно на площадках «Зимы в Москве». По всей столице откроется 32 «Домика добра», - отмечается в сообщении.

Центральные площадки будут работать с 1 декабря по 28 февраля следующего года. Прием посылок откроется на Новом Арбате, площади Революции, Тверской площади. В других административных округах Москвы «Домики добра» начнут работу 11 декабря. Горожане могут передать новые вещи в упаковке: одежду, средства гигиены и подарочные наборы — участникам специальной военной операции, сладости, игрушки и книги, школьные и спортивные принадлежности — для детей из новых регионов, а также корм, наполнители и средства ухода — для животных в приютах. Волонтеры помогут подписать открытки, отсортируют посылки, упакуют их и отправят адресатам.

Еще одно благотворительное мероприятие Москвы - фестиваль «Город неравнодушных». Он пройдет 5-6 декабря на Болотной площади во флагманском арт-павильоне проекта «Сделано в Москве». Программа мероприятия объединит в том числе ярмарку товаров ручной работы некоммерческих организаций, творческие мастер-классы, игровые площадки. Все вырученные средства направят на поддержку подопечных фондов.

На первом этаже флагманского арт-павильона на Болотной площади будет установлен специальный ящик для продуктов длительного хранения, средств личной гигиены, одежды, других необходимых вещей для участников СВО. Посетить павильон можно будет по будням, кроме понедельника, и в выходные дни.

Кроме того, 1 декабря стартует юбилейная, пятая по счету акция «Добрая елка». Москвичи могут исполнить мечты детей и подростков от 3 до 17 лет, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Желания ребят опубликованы на сайте акции и новогодних елках в столице. Принять участие в акции можно, выбрав мечту на сайте или сняв шар с елки. Затем следует заполнить заявку и согласовать с представителем НКО удобную дату передачи подарка.

Также в первый день декабря в Москве начнется благотворительная акция «Исполни желание». Она в 14-й раз объединит горожан вокруг простой и важной идеи — подарить новогоднее чудо детям и дать каждому возможность почувствовать себя Дедом Морозом. Ребята пишут письма, в которых рассказывают о своих мечтах, и взрослые становятся зимними волшебниками. Письма детей поступают из благотворительных фондов, социальных центров, образовательных учреждений и организаций, которые помогают проходящим лечение ребятам. Поучаствовать может каждый, выбрав понравившееся послание на официальном сайте акции. Необходимо нажать кнопку «Исполнить желание», приобрести указанный подарок и привезти его в офис Московской дирекции массовых мероприятий в течение трех дней.

Также москвичи могут принять участие в постоянном сборе гуманитарной помощи для жителей новых и приграничных регионов в одном из штабов «Москва помогает». Соотечественникам можно передать продукты длительного хранения, товары по уходу за детьми, новую одежду, постельные принадлежности, средства личной гигиены, канцелярию, товары для животных.

