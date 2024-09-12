Собянин: Службы ЦОДД с начала года помогли водителям более 27 тысяч раз
С начала 2024 года патрули Центра организации дорожного движения (ЦОДД) оказали помощь на улицах столицы более 27 тысяч раз, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Все патрули ЦОДД работают бесплатно. Их не нужно вызывать. Они координируются специалистами ситуационного центра, которые мониторят обстановку с помощью камер и общаются с дежурными службами города», — пояснил он.
В ЦОДД входит дорожный патруль, который помогает при дорожно-транспортных происшествиях, при необходимости регулируя движение. В зимнее время года служба также оказывает содействие в буксировке грузовиков, застрявших в снегу.
В теплое время года в Москве ведет работу велопатруль, предоставляющий инструменты для ремонта двухколесной техники и оказывающий доврачебную помощь. С весны 2024 года на дорогах центральной части столицы работает и мотопатруль.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru