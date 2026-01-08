Собянин: Следующая Московская музейная неделя пройдет с 12 по 18 января
Акция «Московская музейная неделя» в 2025 году объединила более одного миллиона посетителей, с начала ее работы в 2019-м выставки посетили около 5,5 млн человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале.
«В 2025-м горожане могли познакомиться с экспозициями почти 100 площадок московских музеев и выставочных залов. Самыми посещаемыми стали усадьба Кусково, музеи-заповедники “Царицыно” и “Коломенское”, Государственный музей А.С. Пушкина и Музей Москвы», — отметил градоначальник.
Музеи представили уникальные собрания, в том числе произведения западного, восточного и русского искусства второй половины XVII века, рассказывающие о свершениях Екатерины Великой во время нахождения в Москве экспонаты, коллекцию Государственного музея А.С. Пушкина в новых выставочных залах на Арбате, сокровища из Музея Москвы в экспозиции «История Москвы».
Следующая музейная неделя запланирована на 12-18 января. Москвичи и гости города смогут увидеть выставку «Индия. Ткань времени» в музее-заповеднике «Царицыно», интерактивную экспозицию «Жужжащий мир» в «Биокластере» на ВДНХ, частично открывшийся музей «Дом Бурганова». Для бесплатного визита следует оформить электронный билет в сервисе «Мосбилет», используя Mos ID.
Акция «Московская музейная неделя» позволяет бесплатно посетить музеи города. В третью неделю каждого месяца более 30 учреждений, подведомственных Департаменту культуры Москвы, работают в специально определенный день бесплатно. Расписание акции представлено на ее сайте. Обязательное условие для бесплатного посещения музеев - оформление электронного билета в «Мосбилете». На каждую учетную запись Mos ID можно оформить до четырех билетов. При этом все условия посещения для льготных категорий граждан сохраняются.
