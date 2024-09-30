Собянин: Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек
Северный речной вокзал посетили почти 10 миллионов человек после завершения обновления, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, миллионы пассажиров отправились в путешествия с Северного речного вокзала.
Градоначальник отметил, что на территории вокзала отмечают важные даты, проводят городские праздники и масштабные фестивали. Всего прошло более тысячи мероприятий.
После грандиозной реставрации и благоустройства прилегающих набережной и парка вокзал открыли в 2020 году. С тех пор его причалы приняли и отправили в путешествия круизные суда более пяти тысяч раз.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru