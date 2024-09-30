Собянин: Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек

Прокуратура контролирует установление обстоятельств столкновения автобуса с маршруткой на юге Москвы

Объём торговли между РФ и Китаем с 2000 года вырос в 30 раз

Осенний сезон проекта «Мой спортивный район» стартует в Москве 1 октября

Стоимость проезда на электросудах в столице изменится с 1 октября

Завершается благоустройство парка «Москворецкий