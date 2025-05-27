Собянин: Сервисами mos.ru воспользовались уже более 5 млрд раз
Москвичи свыше пяти миллиардов раз обратились к электронным сервисам портала mos.ru, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, портал mos.ru в последнее время стал настоящим цифровым помощником жителей Москвы.
С декабря 2024 года москвичи могут получать в электронном виде единый платежный документ (ЕПД). Достаточно оформить заявку, и уже со следующего месяца ЕПД не будут приходить в бумажном виде. С момента появления сервиса им воспользовались уже более 16,5 тысячи раз.
В 2011 году появились первые городские онлайн-услуги и сервисы. С тех пор москвичи могут оформлять в электронном виде разрешения на работу такси, записывать детей в школу и оплачивать коммунальные услуги.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru