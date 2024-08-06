Собянин: С 2011 года в Москве восстановили и благоустроили более 60 усадеб

Летний фестиваль «Усадьбы Москвы» вновь проходит в столице. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, Москва во многом обязана усадьбам своим современным обликом и планировкой.

«С 2011 года мы ведем масштабную реставрационную работу: привели в порядок более 60 усадеб и благоустроили восемь усадебных комплексов», — написал Собянин в своем блоге.

Сейчас в городе открыты ранее недоступные усадьбы: Измайлово, Коломенское, Кусково, имение князей Трубецких и другие. Их популярность растет в том числе благодаря фестивалю «Усадьбы Москвы», который проходит уже в третий раз на 40 площадках. Гостей приглашают на старинные игры, мастер-классы, экскурсии, театрализованные представления, кинопоказы, концерты. За первый месяц фестиваля 160 тысяч человек посетили более тысячи мероприятий.

Популярностью пользуется проект «Усадебные шедевры», в рамках которого под открытым небом проводятся карнавалы, балы и концерты. Так, в музее-заповеднике «Царицыно» выступил исполнитель и дирижер Петр Дранга, в Воронцово состоялась премьера мюзикла «Сокровища старинной усадьбы», а в Кусково в конце августа пройдет карнавал с балом-маскарадом. В «Царицыно» 31 августа и 1 сентября запланированы гала-спектакли «Русские сказки в опере» и «Сказки народов мира в опере», финальный музыкальный праздник «Усадебных шедевров» пройдет 14-15 сентября в Коломенском.

Кроме того, в Москве действует проект «Городская дача», который переносит гостей из мегаполиса во времена чаепитий и пикников в усадьбах. В июне мероприятия прошли в музее-заповеднике «Коломенское» и парке «Кузьминки», в июле — в Измайлово и «Царицыно», в августе они состоятся в усадьбе Михалково и Екатерининском парке.

Москвичи и гости города могут посетить мероприятия под открытым небом в кластере «Басманный» — исторических особняках Басманного района. Отдельный цикл посвящен истории имений, в усадьбах проводятся различные экскурсии.

Также многие музеи-заповедники проводят собственные мероприятия. Так, «Царицыно» каждое лето организовывает фестиваль исторических садов. Музыкальные фестивали «Органные вечера в Кускове» и «Классика в Кусково», праздник «Лето в Кускове» проходят в одноименной усадьбе. Также гостей ждет праздник «Графские именины». В свою очередь, в «Коломенском» и усадьбе Измайлово ежегодно проводят День Петра I. Летний сезон в музее-заповеднике завершается сбором яблок в знаменитых садах, которые плодоносят более 300 лет.

