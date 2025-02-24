Собянин: С 2011 года в Москве построено 1118 социальных объектов
Более тысячи объектов социальной инфраструктуры построили в Москве с 2011 года. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, в столице возвели 1118 таких объектов.
«Из них в 2024 году – 49 школ и детских садов, 14 объектов здравоохранения, 17 спортивных и девять культурных объектов», - написал Собянин.
В числе знаковых строений - новый кампус МГТУ имени Баумана (центральный кластер, «Квантум парк» и комплекс общежитий), ледовый дворец в Мневниковской пойме, корпус лучевой терапии ММКЦ «Коммунарка».
В 2025–2026 годах в Москве планируют построить около 150 детсадов, школ, поликлиник, корпусов больниц, спорткомплексов и других социальных объектов.
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