Собянин: Russpass вырос из московского стартапа в общероссийскую экосистему

Туристическая цифровая платформа RUSSPASS за 6 лет своей работы стала общероссийской многофункциональной цифровой экосистемой, которая объединяет путешественников от Калининграда до Камчатки. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что проект был запущен в 2020 году и первоначально был московской платформой, призванной помочь гостям города сориентироваться, купить билеты, посетить интересные места. Теперь сервис включает более 70 тысяч предложений в 85 российских регионах.

«Здесь можно забронировать отель, заказать столик в ресторане, купить билеты в музеи или на речные прогулки. Российские и зарубежные туристы воспользовались этими возможностями уже порядка 115 млн раз», - написал Собянин в своем блоге.

Проект помогает открывать страну, в нем собрано свыше 1,3 тысячи авторских маршрутов, большая часть - за пределами Москвы. На платформе более 875 аттестованных гидов предлагают около 1,7 тысячи экскурсий.

Развитию RUSSPASS в последние годы способствует масштабное внедрение технологий искусственного интеллекта. Проект стал первым в стране ИИ-сервисом для путешественников. Умные алгоритмы сопровождают туриста на всех этапах планирования поездки, дают комплексные рекомендации, формируют индивидуальные маршруты для путешествий. Технологии позволили россиянам спланировать свыше 80 тысяч поездок по различным уголкам страны. Ожидается, что до конца года в сервис внедрят новые возможности по планированию отдыха с ИИ для автомобилистов.

Как отметил Собянин, в столице ИИ меняет формат городских прогулок. Так, доступны умные аудиогиды на базе голосовых ИИ-технологий, которые превращают прогулку в индивидуальную экскурсию с профессиональным сопровождением. Кроме того, запущена интерактивная игра с дополненной реальностью, которая сделает экскурсии юных путешественников увлекательным и познавательным приключением. В дальнейшем планируется развитие аналогичных аудиогидов в регионах России.

В мобильном приложении RUSSPASS можно воспользоваться функционалом умного чат-гида. Он поможет спланировать отдых быстрее и комфортнее. В ближайшем будущем пользователи платформы смогут выбирать подходящее место для отдыха с помощью подборок похожих локаций и событий. Такие списки будет формировать ИИ на основе просматриваемой путешественником страницы.

Также у платформы RUSSPASS есть онлайн-журнал, который входит в топ-5 онлайн-изданий про туризм в стране. В прошлом году журнал занял первое место в России по цитируемости среди всех туристических СМИ. Издание активно работает на развитие туризма в регионах. Уже было выпущено более 40 специальных масштабных материалов совместно с региональными партнерами. В дальнейшем планируется реализовать еще больше совместных проектов о возможностях отдыха в стране.

Для предпринимателей действует специализированный отраслевой портал RUSSPASS. Бизнес. Он стал удобной B2B-платформой для кооперации туристического сектора РФ. Здесь зарегистрировались свыше 5,2 тысячи профильных компаний, при этом на цифровой витрине представлено более 600 надежных партнеров из Москвы. Площадка обработала свыше 33 тысяч заявок на посещение деловых и отраслевых мероприятий и стала главным инструментом взаимодействия для профессионалов на рынке. За первый квартал текущего года в конструкторе мероприятий портала собрали столько же деловых событий, сколько за весь 2025 год.

Благодаря московской платформе отраслевые организации могут размещать страницы своих мероприятий, проводить регистрационные кампании, собирать контакты участников, пользоваться конструктором премий и конкурсов и встроенной умной системой для быстрых переговоров. Предпринимателям со всей страны бесплатно доступны база знаний с аналитикой рынка, медиабанк и деловой календарь.

Собянин подчеркнул, что RUSSPASS продолжает непрерывно развиваться. Этим летом в проекте обновили дизайн разделов, появилось удобное меню навигации по сайту, во все каталоги интегрировали умный поиск. Теперь поисковые алгоритмы с умными подсказками учитывают как названия объектов, так и их детальные описания вместе с дополнительными параметрами. Это помогает путешественникам находить идеальные варианты для отдыха в любом уголке России. Одним из важных изменений в каталогах стала новая удобная динамическая система фильтров. Она покажет количество доступных вариантов даже при введенном поисковом запросе либо при выборе определенных дат. Новые фильтры помогают узнавать о скидках, сезонных новинках, главных мероприятиях столичных фестивалей. В каталоге мест, событий и экскурсий появилась новая линейка с датами, которая позволяет отдельно формировать афишу для каждого региона.

На платформе также существенно модернизировали платежную инфраструктуру. Пользователи могут приобретать билеты в музеи и театры, на концерты и экскурсии, бронировать гостиницы с помощью сервиса SberPay.

Собянин заключил, что RUSSPASS предоставляет российским путешественникам и туристическому бизнесу передовые ИТ-решения и доступ к масштабной аудитории. Платформа эффективно стимулирует внутренний туризм, поддерживает локальный бизнес, укрепляет экономические связи по всей стране.

