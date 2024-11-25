Собянин: Рублево-Архангельская линия метро создаст новые маршруты
Закончена проходка левого перегонного тоннеля на участке от станции «Народное Ополчение» до станции «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии метрополитена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, новая линия метро построена уже на 34%, более чем на треть. Президент компании-подрядчика АО «Объединение «Ингеоком» Дмитрий Евсеев отметил, что работы ведутся в соответствии с графиком. Он подчеркнул, что в декабре выходит второй щит.
Пресс-служба мэра и правительства Москвы уточнила, что тоннелепроходческий механизированный комплекс «Натали» прошел тоннель примерно за шесть месяцев, стартовав 15 мая. Глубина заложения станции «Народное Ополчение» составила 22 метра, на самой глубокой точке – 24 метра, на выходе у станции «Бульвар Генерала Карбышева» – 12 метров.
Рублево-Архангельская ветка метро длиной 27,6 км с 12 станциями пройдет от Московского международного делового центра «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД и далее в Красногорск – с пересадками на Филевскую, Арбатско-Покровскую, Солнцевскую, Большую кольцевую линии метро и Московское центральное кольцо (МЦК).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru