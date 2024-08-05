Собянин: Реставраторы обновляют помещения «Табакерки» и «Мастерской “12”»

Реставрационные работы продолжаются в двух театрах Москвы, заявил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.



«В Театре Олега Табакова на улице Чаплыгина специалисты воссоздают лепной декор, наборный паркет и метлахскую плитку», — сообщил он.

По словам Собянина, покраски потолков во время ремонтов в здании старше 100 лет привели к тому, что исходный рисунок лепнины был почти неразличим. По этой причине было решено демонтировать ее с дальнейшим восстановлением в мастерской. После завершения реставрационных работ лепнину вернут на прежнее место.



Воссозданием оселкового мрамора и фасадной штукатурки занимаются в помещениях «Мастерской “12” Никиты Михалкова». Также специалистам предстоит восстановить исторические колонны, пострадавшие из-за многочисленных протечек.

