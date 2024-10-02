Собянин: Разработки резидентов кластера «Ломоносов» превосходят аналоги

Резидентами «Ломоносова» стали более 60 компаний, которые разрабатывают высокотехнологичные решения для медицинской, космической, нефтегазодобывающей и пищевой отрасли.

На производствах заняты более двух тысяч человек.

Так, компания «Адаптто» производит контроллеры — электронные устройства для управления электроприводом транспортных средств, а фирма «Аэролайф» создает инновационные фильтры, позволяющие достичь высочайшего уровня очистки по классу U15.

ООО «ТСЗП» разрабатывает и внедряет технологии наплавки и напыления многофункциональных защитных покрытий из металлов, керамики и металлокерамики.

Собянин уточнил, что огромную роль в импортозамещении играют инновационные технологии ремонта и упрочнения элементов горячего тракта турбин General Electric, Siemens, Ansaldo. Так, за последний год для предприятий Москвы установили около 300 газотурбинных деталей.

