Собянин: Разработки резидентов кластера «Ломоносов» превосходят аналоги
Необходимость в импортозамещении стала одним из драйверов развития московского производства. Отрасль активно развивается благодаря кластеру "Ломоносов", сообщил в своем Telegram-канале Сергей Собянин.
Он уточнил, что комплексная система поддержки бизнеса направлена на то, чтобы оказать необходимую помощь новым разработкам и производству российской продукции. Так, кластер «Ломоносов» играет в этом ведущую роль. Здесь созданы необходимые условия для функционирования высокотехнологичных производств.
Резидентами «Ломоносова» стали более 60 компаний, которые разрабатывают высокотехнологичные решения для медицинской, космической, нефтегазодобывающей и пищевой отрасли.
На производствах заняты более двух тысяч человек.
Так, компания «Адаптто» производит контроллеры — электронные устройства для управления электроприводом транспортных средств, а фирма «Аэролайф» создает инновационные фильтры, позволяющие достичь высочайшего уровня очистки по классу U15.
ООО «ТСЗП» разрабатывает и внедряет технологии наплавки и напыления многофункциональных защитных покрытий из металлов, керамики и металлокерамики.
Собянин уточнил, что огромную роль в импортозамещении играют инновационные технологии ремонта и упрочнения элементов горячего тракта турбин General Electric, Siemens, Ansaldo. Так, за последний год для предприятий Москвы установили около 300 газотурбинных деталей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский заявил о росте производства снарядов на Украине в 25 раз
- Один человек погиб во время пожара в театре Музыкальной комедии в Екатеринбурге
- Израиль объявил генсека ООН персоной нон-грата и запретил въезд в страну
- Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение CAS
- В России обнаружили 368 тысяч нелегальных работников
- В Ирландии заявили о нехватке католических священников
- В ФАС выдвинули более 40 претензий к законопроекту о работе маркетплейсов
- Мишустин заявил о рекордном урожае сельхозпродукции
- Песков: У России есть контакты со всеми сторонами ближневосточного конфликта
- В Екатеринбурге произошел пожар в Театре музыкальной комедии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru