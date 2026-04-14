Собянин рассказал об уникальных разработках резидентов ОЭЗ «Технополис Москва»

Предприятия Москвы вносят большой вклад в решение стратегической задачи обеспечения технологического суверенитета. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что разработки охватывают широкий спектр отраслей. Ключевая площадка для создания новых технологических решений - особая экономическая зона «Технополис Москва», где работают более 240 различных компаний.

Так, АО «Микрон» обеспечивает технологическую независимость российской микроэлектроники. В Зеленограде открыто единственное в РФ серийное производство чипов до 90 нм. На площадке «Алабушево» завод совместно с правительством столицы создал Московскую испытательную лабораторию микроэлектроники (МИЛМ).

Научно-технический центр «ЭЛИНС» серийно производит СВЧ-усилители для аппаратов, используемых в физиотерапии. Также предприятие выпускает генераторы волн для медицинского оборудования и измерительных приборов, а освоенная им новая технология сварки аккумуляторов позволит собирать батареи любых конфигураций.

Зеленоградский завод «Смарт Системз» (ГК ISBC) в год выпускает более 15 млн транспортных, социальных и банковских карт для 23 регионов страны. После модернизации он получил сертификат на производство банковских и топливных карт, уникальных «мульти-карт», в которых объединены проездной, ключи доступа и программы лояльности. Также компания создала уникальные деревянные карты с другим типом чипов, применяемые как ключи доступа.

Производитель вычислительной техники «РДВ Технолоджи» (RDW Computers) открыл две новые конвейерные линии. Компания выпускает серверы «Хибины» для облачных сервисов и ИИ, системы хранения данных «Сибирь», мониторы с разрешением до 4K. При этом компания SAUK создала систему SAUK Access для контроля доступа, выдачи и деактивации пропусков для автомобилей. В числе ее решений и UHF RFID-считыватели, обеспечивающие контроль транспорта и мониторинг производственных процессов. В свою очередь, «Электропривод НПЦ-ИТ» производит оборудование для нефтегазовой и химической отраслей. В 2025 году компания достигла практически полной локализации и нарастила производство электроники на 35 процентов.

Один из крупнейших разработчиков и производителей оборудования радиационного контроля в стране НПП «Доза» вывел на рынок отечественный широкодиапазонный дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДБГ-С13Д. Разработка - ключевой элемент системы радиационной безопасности в атомной энергетике и ядерной медицине.

Ведущий российский разработчик фильтров для горной и химической промышленности НТЦ «БАКОР» начал выпуск пресс-фильтров и высокоточных плит, создал уникальные системы очистки воды и кислотоупорный кирпич для защитной облицовки аппаратов и агрегатов в промышленности. «Фабрика Вентиляции «ГалВент» производит вентиляционные изделия и обеспечивает системами очистки воздуха каждое пятое здание в Московском регионе. Предприятие выпускает в том числе изделия сверхмалого диаметра 80 мм.

Компания «Артселленс» (ГК «Промомед») запустила в «Печатниках» комплекс по выпуску лекарств от диабета и онкологии, его мощность - до 30 млн единиц препаратов в год. К следующему году фирма начнет производство средств для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. При этом биотехнологическая компания BIOCAD («ПК-137») с 2021 года произвела более 6 млн упаковок жизненно важных лекарств, в том числе первый отечественный оригинальный препарат — дивозилимаб.

В свою очередь, АО «НПО «Сканер» локализовало линейку экспертных ультразвуковых аппаратов с ИИ и занимается локализацией уникального наркозно-дыхательного аппарата, не имеющего аналогов на рынке РФ. Один из ведущих производителей медицинского оборудования для инфекционного контроля АО «ТЗМОИ» наладил серийный выпуск новейших паровых стерилизаторов серии PHS M для стерилизации инструментов в различных лечебных учреждениях.

Собянин заключил, что успехи столичных предприятий в развитии и реализации высокотехнологичных проектов подтверждают эффективность поддержки промышленности в городе.

