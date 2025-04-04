Собянин рассказал об уникальных изобретениях сотрудников городского хозяйства

Работники комплекса городского хозяйства Москвы создают разработки, которые позволяют повысить эффективность производственных процессов в разных сферах. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, специалисты Мосгаза разработали дисковый затвор, благодаря которому стало возможно перекрывать и быстро регулировать движение газа в трубопроводе. А в Инженерно-метрологическом центре придумали стенд, которые позволяет одновременно поверять несколько устройств передачи данных с общедомовых коммунальных счётчиков.

Также градоначальник рассказал о спеццехе Московского авиацентра, где на базе грузовика КамАЗ была разработана мастерская для ремонта вертолётов.

«Теперь воздушные суда можно ремонтировать и вдали от места их постоянного базирования», — написал он.

Ранее Собянин заявил, что в Москве импортозаместили особые кабели для кардиологии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:ТехнологииСергей СобянинМосква

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