Собянин рассказал об открытии участка на Киевском шоссе у поселка Селятино
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии движения на 53-м километре Киевского шоссе рядом с поселком Селятино. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.
По его словам, специалисты возвели и реконструировали 2,6 километра дорог в этом районе, сделали разворотную эстакаду из центра в сторону Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Также здесь были установлены шумозащитные экраны.
Благодаря открытию этого участка дороги жители деревень Алабино и Софьино, а также поселка Селятино смогут комфортнее добираться до Москвы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский футбольный арбитр Эмир Привалов умер в возрасте 28 лет
- Путин увеличил налоги для компании «Транснефть»
- Вице-президент JTI Масиус: Объем легальных сигарет в РФ за 10 лет снизился вдвое
- Число госпитализированных постояльцев соццентра на Алтае возросло до 26 человек
- Потери ВСУ в Курской области превысили 36 600 военнослужащих
- Херсон остался без света из-за ударов по объектам энергетики
- СМИ: YouTube попросил российских пользователей удалить видео о VPN
- Путин подписал закон о налогообложении криптовалют
- Биржевые цены на арабику достигли новых максимумов с 1977 года
- Выдача ипотеки в России за 10 месяцев упала на 31%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru