Собянин рассказал об открытии участка на Киевском шоссе у поселка Селятино

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии движения на 53-м километре Киевского шоссе рядом с поселком Селятино. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

По его словам, специалисты возвели и реконструировали 2,6 километра дорог в этом районе, сделали разворотную эстакаду из центра в сторону Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Также здесь были установлены шумозащитные экраны.

Благодаря открытию этого участка дороги жители деревень Алабино и Софьино, а также поселка Селятино смогут комфортнее добираться до Москвы.

