Собянин рассказал об эффективности новых механизмов в миграционной сфере

Мэр Москвы Сергей Собянин представил заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву и зампредседателя правительства РФ Татьяне Голиковой итоги внедрения новых механизмов учета и контроля в миграционной сфере столичного региона.

Как сообщил Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере «Макс», чиновники ознакомились с опытом Москвы по внедрению новых механизмов контроля за мигрантами в рамках работы комиссии Совбеза по вопросам миграционной политики.

«Как отметил Сергей Собянин, контроль на границе, биометрический контроль, генетические профили, приложение “Амина” позволяют обеспечить стабильность на рынке труда и оказывают положительное влияние на уровень совершаемых правонарушений», — указал зампред СБ.

По поручению президента Владимира Путина в 2024 году внедрили новые механизмы учета и контроля миграции. Так, первым направлением стало создание цифрового контроля на границе страны при пересечении ее мигрантами. В России приняли ряд федеральных законов по усилению контроля в сфере миграционной деятельности и решили провести эксперимент в столичном регионе. Как отметил Сергей Собянин, проект полностью себя оправдал.

«Меры способствуют обеспечению стабильности на рынке труда и при этом оказывают положительное влияние на снижение преступности», — сообщил мэр Москвы на платформе «Макс».

Эксперимент по сбору персональных биометрических данных иностранцев проводили в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково, Жуковский и в пункте пропуска «Маштаково». Граждане из зарубежных государств сдают биометрию при прохождении паспортного контроля на въезде в Россию и выезде из страны. Также было создано 11 пунктов пропуска в Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах, в целом они охватывают 53 процента всех миграционных потоков.

Собянин указал, что в пунктах пропуска через государственную границу работает специальное оборудование для сбора персональных биометрических данных иностранцев. На эту процедуру уходит несколько минут, интерфейс доступен на разных языках. Биометрию в режиме реального времени сверяют с данными из информационных систем, если выяснится, что человек находится в розыске либо совершал требующие задержания преступления, работники правоохранительных органов смогут оперативно отреагировать.

Медицинские учреждения при прохождении медосвидетельствования получают геномную информацию иностранцных граждан. Эти данные также применяются правоохранителями в оперативно-розыскной деятельности по всей России. Кроме того, трудовые мигранты и некоторые другие категории оформляют электронные карты иностранных граждан. С их помощью работники полиции могут быстро проверить информацию о статусе человека и наличии правонарушений.

С 1 сентября прошлого года в московском регионе действует экспериментальный режим учета иностранцев из безвизовых стран, за исключением Белоруссии, с помощью мобильного приложения «Амина». Посредством программы участники эксперимента удаленно передают в органы внутренних дел адрес проживания, а также уведомляют о его изменении. С мобильных устройств иностранцев в МВД России регулярно отправляют информацию о геолокации.

Как отметил Собянин, все перечисленные меры помогли серьезно снизить число совершенных иностранными гражданами преступлений. По итогам первой половины 2026 года число инцидентов сократилось на 39 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В свою очередь, Дмитрий Медведев подчеркнул, что опыт Москвы может быть применен и в других российских регионах, «в том числе в сфере борьбы с преступностью».

