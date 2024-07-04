Собянин рассказал о завершении благоустройства улицы Академика Королева

Он пояснил, что речь идёт об улицах периферийного назначения, а также межрайонных и внутрирайонных - свыше 2,5 тысяч объектов.

В ходе осмотра окончания работ по благоустройству улицы Академика Королёва градоначальник пообщался с местными жителями и отметил, что необходимы «точечные, кропотливые проектирования каждого элемента».

«Чтобы вся улица Академика Королёва была как центральный проспект... Чтобы это благоустройство было долговечным, чтобы его не переделывали каждый год», – подчеркнул Собянин.

В пресс-службе добавили, что в рамках благоустройства улицы Академика Королева специалисты отремонтировали проезжую часть и бордюры, разбили газон и сделали освещение, установили современные остановочные павильоны, лавочки и урны, обустроили парковку у телецентра «Останкино».

Ранее Собянин подписал постановление, согласно которому в программу реновации в Москве были включены ещё девять новых площадок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».