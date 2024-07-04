Собянин рассказал о завершении благоустройства улицы Академика Королева

Москва реализует самую масштабную программу благоустройства улиц за ближайшие пять лет. Как сообщает пресс-служба московского правительства, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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Он пояснил, что речь идёт об улицах периферийного назначения, а также межрайонных и внутрирайонных - свыше 2,5 тысяч объектов.

В ходе осмотра окончания работ по благоустройству улицы Академика Королёва градоначальник пообщался с местными жителями и отметил, что необходимы «точечные, кропотливые проектирования каждого элемента».

«Чтобы вся улица Академика Королёва была как центральный проспект... Чтобы это благоустройство было долговечным, чтобы его не переделывали каждый год», – подчеркнул Собянин.

В пресс-службе добавили, что в рамках благоустройства улицы Академика Королева специалисты отремонтировали проезжую часть и бордюры, разбили газон и сделали освещение, установили современные остановочные павильоны, лавочки и урны, обустроили парковку у телецентра «Останкино».

Ранее Собянин подписал постановление, согласно которому в программу реновации в Москве были включены ещё девять новых площадок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: телеграм-канал мэра Москвы
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