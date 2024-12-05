Собянин рассказал о запуске Троицкой линии до станции «Коммунарка» в 2024 году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Москва 24», что участок Троицкой линии Московского метрополитена до станции «Коммунарка» может заработать уже в 2024 году.

«Активно продолжаем строить все участки, в первую очередь Троицкой линии, от “ЗИЛ” до “Коммунарки”. Серединную часть запустили», – отметил он.

По его словам, поезда с пассажирами по данному участку могут поехать уже в начале 2025 года. Строительство линии до станции «ЗИЛ» планируется закончить в 2025 году.

Бирюлевская ветка метро откроется первой. Москвичи, живущие в этом районе, давно высказывали пожелания о ее строительстве. Сейчас идут активные работы по проектированию, подготовке площадок и переносу инженерных коммуникаций. По планам, основные строительные работы на этой ветке завершат к 2030 году.

Собянин добавил, что основные этапы возведения Рублево-Архангельской линии завершатся в 2026-2027 годах. Он также отметил, что москвичи становятся свидетелями открытия новых, первоклассных по качеству и архитектуре станций метро.

К 2030 году городские власти планируют заменить 90% старых вагонов подземки.

