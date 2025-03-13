Собянин рассказал о строительстве тоннеля на участке МСД на юге Москвы

В столице стартовало строительство тоннеля на участке Московского скоростного диаметра (МСД) на пересечении с улицей Бакинская, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Протяженность тоннеля составит 58 метров, внутри появятся три полосы движения в одном направлении. Сейчас специалисты приступили к буровым работам по устройству стен тоннеля. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, строительство выполняется открытым способом, с последовательным переключением дорожного движения.

Мэр отметил, что новый тоннель – часть второго этапа строительства улично-дорожной сети на участке от улицы Каспийская до Павелецкого направления МЖД. В результате на южном направлении МСД будет создан дополнительный маршрут от Каширского шоссе до Павелецкого направления МЖД.

По его словам, это улучшит транспортную доступность сразу пяти районов города и сделает более комфортным выход на трассу М4 «Дон».



