Собянин рассказал о строительстве тоннеля на участке МСД на юге Москвы
В столице стартовало строительство тоннеля на участке Московского скоростного диаметра (МСД) на пересечении с улицей Бакинская, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Протяженность тоннеля составит 58 метров, внутри появятся три полосы движения в одном направлении. Сейчас специалисты приступили к буровым работам по устройству стен тоннеля. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, строительство выполняется открытым способом, с последовательным переключением дорожного движения.
Мэр отметил, что новый тоннель – часть второго этапа строительства улично-дорожной сети на участке от улицы Каспийская до Павелецкого направления МЖД. В результате на южном направлении МСД будет создан дополнительный маршрут от Каширского шоссе до Павелецкого направления МЖД.
По его словам, это улучшит транспортную доступность сразу пяти районов города и сделает более комфортным выход на трассу М4 «Дон».
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