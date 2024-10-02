Собянин рассказал о строительстве станции «Достоевская» на Кольцевой линии
2 октября 202410:17
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве новой станции Кольцевой линии метро «Достоевская».
По его словам, строительство займет порядка пяти лет и будет вестись почти вручную из-за плотной городской застройки. На время строительства станции будут возведены обходные тоннели, чтобы не мешать работе Кольцевой линии.
Станция разместится между «Новослободской» и «Проспектом Мира». «Достоевская» обеспечит пассажирам столичного метро дополнительную пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru