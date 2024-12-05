Собянин рассказал о строительстве делового центра в бывшей промзоне «Южный порт»
В Москве появится новый деловой центр на месте бывшей промзоны «Южный порт – Текстильщики». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, всего в Москве формируется сейчас более 10 таких пространств в местах с хорошей транспортной доступностью.
«Там будут концентрироваться новые рабочие места, до которых можно комфортно доехать не только из соседнего района, но и со всего округа, и из ближайшего Подмосковья. Таким образом, они как бы являются буфером для того, чтобы люди не ездили в центр и обратно, а находили рабочие места в этих точках», — пояснил глава города.
Он также рассказал о развитии промзоны «Южный порт» площадью около 600 гектаров, к которой примыкают технопарк «ЗИЛ» и парк развлечений «Остров мечты».
Собянин подчеркнул, что в итоге будет создан еще один мощный центр притяжения в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru