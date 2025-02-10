Собянин рассказал о реставрации павильона № 35 «Главтабак» на ВДНХ

Реставрацию павильона №35 «Главтабак» на ВДНХ планируют завершить в 2025 году, работы ведутся в рамках программы «Возрождение ВДНХ». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что программу запустили в 2014 году, уже спасено от разрушения и отреставрировано почти 40 объектов культурного наследия.

«В обновленных павильонах открыты многочисленные музеи и выставочные пространства. Сейчас в работе у реставраторов находится шесть памятников архитектуры. Среди них – и объект культурного наследия федерального значения павильон №35 "Главтабак"», – написал мэр на своем сайте.

Собянин назвал строение одним из самых экзотичных на ВДНХ. Павильон построили по проекту художника Кондратьева и архитектора Смирнова к открытию Выставки 1954 года. В 1980-х годах здесь работала экспозиция «Бытовое обслуживание населения», в 2014-2017-м – кафе с летней верандой.

Фасады объекта были украшены тысячами керамических изразцов с цветами, листьями и коробочками табака. В о время реставрации сохранившиеся изразцы демонтируют, очищают, воссоздают утраченные детали и возвращают на место. Внутри строения восстановили живопись плафона – многоцветный растительный орнамент стилизованных цветков и листьев. Кроме того, специалисты воссоздают по эскизам и историческим фотографиям люстру, украшавшую центральный зал павильона. Прибор диаметром свыше 3 м и высотой около 2,5 м с декоративными деталями в виде соцветий, листьев, семенных коробочек табака был утрачен в 1970-е годы. Как отметил Собянин, уже выполнен каркас люстры, завершается изготовление деталей.

Также в павильоне заканчивают работы по реставрации декоративного шпиля и воссозданию утраченной эмблемы с позолотой.

