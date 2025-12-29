Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны Медведково

Продолжается развитие территории бывшей промзоны Медведково в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Как отметил градначальник, в районах Южное и Северное Медведково рядом с жилыми кварталами и парками ведется обновление бывшей промзоны на 163,5 гектара.

«Здесь уже построено более 530 тысяч квадратных метров жилья, современные школа и два детских сада, торговый и производственно-логистический комплексы, паркинги на 600 мест», — указал Собянин.

Ведется строительство еще одного детского сада на 150 мест, здание возведут в 2027 году и передадут в систему образования Москвы.

Кроме того, на территории улиц Молодцова, Вилюйской, Чермянской и в Полярном проезде появится жилой район с объектами образования, здравоохранения, спорта. Проект реализуют поэтапно за счет инвесторов и бюджета столицы.

