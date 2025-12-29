Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны Медведково
Продолжается развитие территории бывшей промзоны Медведково в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
Как отметил градначальник, в районах Южное и Северное Медведково рядом с жилыми кварталами и парками ведется обновление бывшей промзоны на 163,5 гектара.
«Здесь уже построено более 530 тысяч квадратных метров жилья, современные школа и два детских сада, торговый и производственно-логистический комплексы, паркинги на 600 мест», — указал Собянин.
Ведется строительство еще одного детского сада на 150 мест, здание возведут в 2027 году и передадут в систему образования Москвы.
Кроме того, на территории улиц Молодцова, Вилюйской, Чермянской и в Полярном проезде появится жилой район с объектами образования, здравоохранения, спорта. Проект реализуют поэтапно за счет инвесторов и бюджета столицы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Новгородской области за два часа уничтожили 23 дрона ВСУ
- Путин подписал закон о создании реестра автогрузоперевозчиков
- В Крыму почти 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды
- Кино, мюзиклы и «частники»: С какими вызовами столкнулся российский театр
- Путин подписал закон, закрепляющий наличие крестов на гербе
- Любимова заявила, что продажи билетов в театры по паспорту не введут повсеместно
- Пять квартир пострадали при пожаре в доме во Владивостоке
- Любимова осудила отмену концертов российских артистов в Европе
- «Согласовано на 95%»: Украина и РФ могут подписать мирный план в ближайшие недели
- Над регионами России сбили 89 украинских дронов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru