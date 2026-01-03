Собянин рассказал о развитии среднего профессионального образования в Москве

Минувший год оказался успешным для московской системы среднего профессионального образования (СПО), сообщил мэр Сергей Собянин.

Благодаря участию в реализации закона по расширению доступности СПО правила поступления в колледжи упростились: теперь девятиклассникам достаточно сдать лишь русский язык и математику. Это привело к заметному росту числа абитуриентов — в колледжи поступили свыше 37 тысяч столичных девятиклассников, что на 40 % больше, чем в предыдущем году.

Всего было зачислено более 50 тысяч студентов — все на бюджетные места, что стало максимальным показателем за последние годы. Обучение ведётся по более чем 150 специальностям, при этом модернизация СПО строится на принципах актуальности и практикоориентированности: почти 90% образовательных программ уже обновлены, а практические занятия занимают 70% учебного времени и проходят под руководством опытных наставников.

Студенты осваивают от двух до четырёх профессий, получая как минимум третий разряд (по ряду направлений — четвёртый), что повышает их конкурентоспособность. В ответ на запросы рынка введено девять новых востребованных направлений, включая веб‑разработку, квантовые коммуникации, разработку компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности, а также техническую эксплуатацию электрифицированных и пилотажно‑навигационных комплексов.

Серьёзные изменения произошли и в материально‑технической базе: открыто и переоборудовано свыше 1500 мастерских и лабораторий. В Печатниках начал работу центр практического обучения «Профессии будущего», который ежегодно будет выпускать 15 тысяч квалифицированных специалистов, а в особой экономической зоне «Технополис Москва» открылся центр практической подготовки для машиностроения площадью более 3000 м², где ежегодно будут обучаться свыше 1500 студентов.

Результаты такой работы уже ощутимы: две трети студентов начинают работать ещё во время учёбы, а 95% выпускников успешно трудоустраиваются. Партнёрами колледжей стали более 3800 компаний, включая Московский метрополитен, Мосгортранс, Мослифт и другие ведущие корпорации; совместно с ними разрабатываются образовательные программы, стандарты оснащения мастерских и задания для аттестаций. Вся инфраструктура колледжей планируется к обновлению к 2031 году в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

