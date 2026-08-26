Собянин рассказал о распространении опыта Москвы в сфере образования на регионы
Учителя со всей России пользуются наработками столичной системы образования, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в «Макс».
Как отметил глава города, для педагогов доступны разные форматы взаимодействия: очный, дистанционный, а также получение консультаций или прохождение курса на тренажере-симуляторе, который разработал Московский городской педагогический университет.
Также МГПУ организовал научно-практическую конференцию «Теория и практика предпрофессионального образования», которую за два года посетили более пяти тыс. педагогов из столицы и 18 регионов России.
В рамках проекта «Взаимообучение городов» от Корпоративного университета московского образования с 2017 года было проведено более 2,6 тыс. образовательных интенсивов, которые посетили более 490 тыс. учителей. Город принял специалистов из более чем 40 регионов.
С прошлого года действует программа повышения квалификации «Лучшие образовательные практики инновационных школ Москвы». Также всем российским учителям доступен контент сервиса «Московская электронная школа».
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