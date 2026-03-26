Собянин рассказал о преображении неиспользованных участков после благоустройства
Москва плотно застроена, однако в городе остаются неухоженные территории, которые становятся резервом для создания качественной городской среды. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе Мах.
«Зачастую буквально в двух шагах от жилых кварталов есть возможность создать полноценную инфраструктуру для досуга и активного образа жизни: современные детские и спортивные площадки, прогулочные маршруты, площадки для игр и тренировок четвероногих. И мы активно пользуемся этими возможностями», - отметил градоначальник.
Работу ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Так, в Нижегородском районе на улице Нижняя Хохловка на месте бывшего пустыря возвели спортивный кластер со скейт-парком и детскими площадками. Разными видами спорта теперь можно заниматься и на улице Кетчерская в Вешняках. В Молжаниновском районе на 1-й Сестрорецкой улице на пустовавшей территории у школы «Перспектива» появился современный скейт-парк, также была благоустроена зона у пруда и обустроены дорожки к остановкам городского транспорта. Кроме того, в Северном Бутове в Бутовском лесопарке неухоженную территорию площадью около 19 га преобразили в современный спортивный сквер для активного и спокойного отдыха.
Как отметил Собянин, преобразование неиспользовавшихся территорий — хороший пример системной работы по улучшению качества жизни в Москве. Обустроенные спортивные кластеры, скейт-парки, игровые и прогулочные зоны становятся неотъемлемой частью повседневной жизни горожан.
