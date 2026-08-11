Собянин рассказал о подключении ДНР к порталу поставщиков Москвы

Заказчики из Донецкой Народной Республики получили возможность проводить закупки на портале поставщиков Москвы, теперь государственные учреждения региона могут приобретать товары, работы и услуги у поставщиков из любого субъекта РФ. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Как отметил градоначальник, предприниматели из ДНР с 2023 года работают на портале.

«За этот период они заключили почти 600 контрактов с заказчиками из разных регионов страны. Самый большой спрос пришелся на компьютерное, электрическое, электронное и оптическое оборудование, телекоммуникационные услуги», — указал Собянин.

Портал поставщиков продолжает расширять присутствие в регионах России. С начала текущего года к нему уже присоединились заказчики из Курской, Липецкой, Еврейской автономной областей. Число подключенных субъектов РФ достигло 47. Для решения любых вопросов, связанным с сервисом, запущена служба поддержки и представительства в регионах, которая работает круглосуточно. Ранее стало известно, что к порталу поставщиков присоединились Еврейская автономная область и Липецкая область. Они стали 45-м и 46-м регионами, где заказчики получили возможность приобретать е товары, работы и услуги на платформе.

Соглашение о подключении ЕАО к сервису было подписано в ходе XXI Всероссийского форума-выставки «Госзаказ». Оно позволит обеспечить равный доступ заказчиков из региона к закупкам на портале, развитие конкуренции, расширение взаимодействия между поставщиками и заказчиками, увеличение экономической эффективности контрактной системы, привлечение к участию в госзаказе малого и среднего бизнеса. Третьим регионом-заказчиком, присоединившимся к порталу с начала года, стала Липецкая область. За пять лет число таких заказчиков на портале поставщиков выросло на треть.

По данным Департамента информационных технологий Москвы, что технические возможности портала позволяют провести оперативную интеграцию региональной информационной системы и платформы. Универсальный шлюз помогает обеспечивать бесшовное взаимодействие без смены интерфейса, привычного для иногородних заказчиков. Если в регионе не автоматизирован процесс закупок, уполномоченные органы могут подписать соглашение и выбрать наиболее простой вариант — начать работу непосредственно на портале. В этом случае заказчиков могут подключить к сервису в течение суток, затем они начнут полноценную работу в своем личном кабинете.

Чтобы пользоваться платформой и ее возможностями было удобно, функционал портала поставщиков постоянно совершенствуют. Например, при загрузке в каталог новой товарной единицы нейросеть начала быстро определять вероятную категорию и предлагать подходящие характеристики. Благодаря боту автоматических ставок поставщики могут принимать участие в нескольких котировочных сессиях одновременно. Кроме того, чат-бот консультирует пользователей и быстро находит ответы на вопросы в базе данных.

