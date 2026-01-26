Собянин рассказал о планах развития дорог в Коммунарке и Южном Бутове
Более 5 километров дорог построят и реконструируют в Коммунарке и Южном Бутове. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале.
«Работы пройдут в районе четвертого участка трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе... от станции “Новомосковская” Сокольнической линии метро до улицы Поляны», — указал градоначальник.
Движение там открывали в два этапа, в 2024-м и 2025 годах.
В рамках проекта запланирована реконструкция участка ул. Поляны от съезда с трассы до дома 42, реконструкция и строительство участка проспекта Куприна от автодороги до Проектируемого проезда № 7048.
Также в планах создание участка магистральной улицы от Проектируемого проезда № 816 до Бартеневской улицы, возведение путепровода через трассу, обновление участка ул. Александры Монаховой от магистрали до проспекта Куприна.
В проект включены устройство съездов с путепровода, комплекс работ на Бартеневской улице, в их числе восстановление проезжей части и бокового проезда. При этом на улице Поляны обустроят велодорожки. Завершить все работы планируют в 2027 году.
Реализация проекта повысит транспортную доступность и внутриквартальную связанность Коммунарки, Южного и Северного Бутова, позволит обновить маршрутную сеть наземного транспорта. Между проспектом Куприна и улицей Александры Монаховой, улицей Поляны, Проектируемым проездом № 816 появятся новые транспортные связи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Совсем не за ЕБС: В сделках с недвижимостью по биометрии увидели опасность
- ЕС готовит инвестпакет в поддержку Гренландии
- Генерал Соболев раскрыл, почему США тянут с ответом по продлению ДСНВ
- В Запорожской области при атаке на скорую помощь пострадали два человека
- «Этника и моноконцерты»: Как 2026 год изменит тренды в джазе и классике
- У посольства на Филиппинах нет данных о погибших при крушении парома россиянах
- СМИ: Банкротами признаны 2,22 млн россиян
- В Нягани загорелась мечеть
- Саммит глав МИД G20 пройдет в октябре в Атланте
- Хоккеист Малкин установил уникальный рекорд «Питтсбурга»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru