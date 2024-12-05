Собянин рассказал о планах по строительству моста через Нагатинский затон

В Москве в январе 2025 года будет открыт новый пешеходный мост через Нагатинский затон. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала «Москва 24». По его словам, новое сооружение строилось по народному проекту, за который жители проголосовали. Они выбрали его из нескольких представленных.



"Мост, который мы строим не только по просьбе жителей, а по такому народному проекту – там было несколько вариантов строительства моста, жители проголосовали за тот вариант, который был предложен – он достаточно низкий, пешеходный, комфортный", – уточнил глава города.



Благодаря появлению нового моста жителям близлежащих районов станет быстрее и удобнее добираться до станции метро «Нагатинский затон».



Мэр также рассказал, что в столице с каждым годом будет появляться всё больше новых маршрутов речного электротранспорта.

