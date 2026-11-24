Более тысячи единиц техники поступило с начала 2026 года в парки Мосгортранса и коммерческих перевозчиков. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале на платформе «Макс».

Как отметил градоначальник, в столице на регулярных маршрутах наземного транспорта курсирует техника только отечественного производства. Машины полностью соответствуют высочайшим стандартам Московского транспорта.

«С начала года... поступило больше 1,1 тыс. единиц техники. Это автобусы большого, среднего и малого классов, а также электробусы нового поколения КАМАЗ-52222 с инновационной технологией зарядки», - подчеркнул Собянин.

Механизм зарядной станции подключается самостоятельно к рельсам на крыше электробусов. Это обеспечивает надежное соединение в любую погоду.

Подобные электробусы вышли на маршруты в Москве впервые. Транспортные средства отличаются более эффективной климатической системой, увеличенной на 15% накопительной площадкой для велосипедов и колясок, появившимися местами для ручной клади.

В столице уделяют особое внимание маломобильным гражданам и семьям с детьми, весь городской транспорт в Москве адаптирован для колясок. Горожанам доступно более 9 тысяч автобусов, электробусов и трамваев — это один из лучших показателей в мире.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что на четырех маршрутах в трех округах Москвы начали курсировать электробусы. Направления охватывают десять районов. Горожанам доступны пересадки на 19 станциях рельсового каркаса. Как отметил Ликсутов, Москва продолжает развивать инфраструктуру для наземного городского электрического транспорта и расширять сеть экологичных маршрутов, чтобы сделать поездки пассажиров еще комфортнее.

Так, по будням на четырех маршрутах будут курсировать 43 современных электробуса КамАЗ отечественного производства. Отмечается, что маршрут № 942 «Метро “Калужская”» — «Метро “Юго-Западная”» проходит через шесть районов Москвы. По маршруту № 361 «Метро “Беляево”» — «Метро “Юго-Западная”» горожане смогут добираться на новом экологичном транспорте до нескольких высших учебных заведений и ряда популярных столичных объектов. Электробусы маршрута № 277 «МЦД Солнечная» — «МЦД Кокошкино» будут следовать до Внукова, Кокошкина, трех станций четвертого Московского центрального диаметра. Кроме того, на маршруте № 862 «МЦД Мещерская» — «МЦД Солнечная» инновационный транспорт свяжет жилые микрорайоны на западе столицы.

Узнать, как изменился город за последние годы, какие инициативы для комфорта москвичей уже реализуются и что ждет столицу и ее жителей в ближайшем будущем, можно в спецпроекте на портале mos.ru, который посвящен развитию ключевых сфер Москвы. Так, проект «Транспорт» будет интересен желающим узнать об основных этапах развития этой отрасли, поддержке электротранспорта и развитии маршрутной сети.

