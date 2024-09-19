Собянин рассказал о новом стандарте экстренной медпомощи во флагманских центрах
Врачи Москвы оказали помощь более чем 300 тысячам пациентов и провели более 70 тысяч операций во флагманских центрах благодаря новому городскому стандарту экстренной медицинской помощи. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, средняя скорость оказания помощи в Москве выросла в 1,5 раза.
«В течение двух часов с момента обращения врачи полностью обследуют и ставят диагноз 70 процентам пациентов», — подчеркнул Собянин.
По новому стандарту работают флагманские центры на базе городской клинической больницы имени В.В. Вересаева, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина. Кроме того, московский стандарт экстренной медпомощи внедрен в приемных отделениях 18 городских многопрофильных больниц.
В Москве продолжается формирование каркаса экстренной медпомощи, в ближайшее время запланировано открытие флагманских центров в ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова и ГКБ имени В.М. Буянова.
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