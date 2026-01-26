Собянин рассказал о двух новых пожарно-спасательных отрядах в ТиНАО
Два новых пожарно-спасательных подразделения начали работу в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы. Об этом сообщил в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что Москва занимает лидирующие позиции по уровню противопожарной защищенности среди крупнейших мегаполисов планеты. Это стало результатом работы 18-тысячного пожарно-спасательного гарнизона, системного обновления техники, подготовки специалистов.
«За последние годы число пожаров и их последствий сократилось в четыре раза, а время прибытия спасателей на вызов в любую точку — менее семи минут. Мы продолжаем развивать необходимую инфраструктуру», — указал Собянин.
Так, в Коммунарке начал работу отряд № 322, в состав которого вошли более 120 человек. В в деревне Никульское в Щербинке заступил на дежурство отряд № 318 с 90 пожарными и спасателями. Подразделения оснастили учебно-тренировочными комплексами, скалодромами, спортивными залами, также здесь появилась современная техника, в том числе автоцистерны и автолестницы.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru