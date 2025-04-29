Собянин рассказал, куда обращаться по городским вопросам в майские праздники

В майские праздники городские службы Москвы продолжат работать в обычном режиме, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Жители столицы смогут в любое время обратиться на горячие линии общегородского контакт-центра, воспользоваться электронными услугами и сервисами на портале mos.ru или в городских мобильных приложениях.

Москвичи смогут вызвать мастера, узнать график работы столичных ведомств, уточнить расписание городского транспорта и режим работы парковок, передать показания счетчиков, вызвать врача на дом, оплатить счета и многое другое.

В этом году майские праздники в России продлятся восемь дней с перерывом. Россияне будут отдыхать с первого по четвертое мая, а по случаю Дня Победы нерабочими будут дни с восьмого по 11 мая.

