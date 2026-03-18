Собянин рассказал, какие знаковые объекты отреставрировали в 2025 году
Москва является одним из мировых лидеров в области сохранения исторического и культурного наследия, в 2025 году в столице продолжили программу реставрации и возрождения памятников архитектуры. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в своем канале в Мах.
«Работы велись на более чем 500 объектах, 144 из них уже завершили», - отметил градоначальник.
Так, в Москве привели в порядок стену Китай-города с башней; Церковь Вознесения и Домик Петра в усадьбе Коломенское; Восточный флигель усадьбы Воронцово; дворец Н.А. Дурасова в музее-усадьбе Люблино; Швейцарский домик Государственного музея керамики и усадьбы «Кусково»; дом-усадьбу, в которой жил Лев Толстой в 1882–1901 годах. Кроме того, были проведены работы в городской усадьбе Тарасова; юго-западной башне Даниловского монастыря; главном доме городской усадьбы Р.Р. Кошелева; архитектурном ансамбле конца XIX века в Орлово-Давыдовском переулке.
Всего за последние 15 лет провели реставрацию 2491 объекта культурного наследия. Памятники возрождают за счет средств бюджета Москвы, частных инвесторов, меценатов или в рамках федеральных программ.
Горячие новости
- «Привилегия для эффективных»: В России заявили о сокращении удаленки
- Израиль заявил об убийстве министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба
- Включаем камеру: Куда жаловаться при требовании продавца платить наличкой
- Если директор – самодур: Почему учителя столкнулись с ростом «бумажной» работы
- Песков объяснил решение Путина о помиловании женщин
- Отказ от голливудского: Что покажут российские кинотеатры на майских праздниках
- Туристам напомнили, как получить визу в Европу и не сорвать поездку
- Богомолов опроверг переименование Cцены «Мельников»
- По 2 часа каждый день: Как россияне подводят работодателей из-за болезней
- Актер Слава Копейкин сыграет Басту в фильме про рэпера