Собянин рассказал, какие территории благоустроят в центре Москвы в этом году

По его словам, в Красносельском районе уже идут работы на территории Алексеевского монастыря. Здесь будут обустроены пруд, мемориальные зоны, беседка и прогулочные дорожки.

В Тверском районе Москвы будет обновлена Триумфальная площада, а также 17 дворов между Лесной и Новослободской, где появятся игровые комплексы, спортзоны, площадки для собак, зоны отдыха с шахматными столами и качелями.

Собянин добавил, что также преобразится сквер 10-летия Октября в Хамовниках.

«Обустроим большую спортивную площадку с тренажерами и зоны отдыха с парковыми качелями и скамейками. Высадим деревья, обновим газон, разобьём яркие цветники», - написал градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что москвичи проголосовали в проекте «Активный гражданин» за создание парка на месте монорельса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

