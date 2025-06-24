Собянин рассказал, какие территории благоустроят в центре Москвы в этом году
Несколько территорий в центре Москвы будут благоустроены в 2025 году. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в Красносельском районе уже идут работы на территории Алексеевского монастыря. Здесь будут обустроены пруд, мемориальные зоны, беседка и прогулочные дорожки.
В Тверском районе Москвы будет обновлена Триумфальная площада, а также 17 дворов между Лесной и Новослободской, где появятся игровые комплексы, спортзоны, площадки для собак, зоны отдыха с шахматными столами и качелями.
Собянин добавил, что также преобразится сквер 10-летия Октября в Хамовниках.
«Обустроим большую спортивную площадку с тренажерами и зоны отдыха с парковыми качелями и скамейками. Высадим деревья, обновим газон, разобьём яркие цветники», - написал градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что москвичи проголосовали в проекте «Активный гражданин» за создание парка на месте монорельса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru