Собянин: Чугунные львы усадьбы Кузьминки вернутся на свои места в этом году

По его словам, в настоящее время реставраторы работают над восстановлением 14 скульптур. С них были удалены многолетние наслоения краски и следы коррозии, также устранены трещины и дефекты металла.

«Особое внимание уделили восстановлению утраченных и деформированных фрагментов», — отметил он.

Градоначальник добавил, некоторым изваяниям, которые созданы по рисункам архитектора Доменико Жилярди в мастерской Сантино Кампиони, почти 200 лет.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что будет отреставрирован главный дом усадьбы Якова Рекка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».