Собянин рассказал, какие проекты ТЭК реализовали в Москве в 2024 году

В 2024 году в рамках модернизации энергетического комплекса Москвы работы проводились на 21 электроподстанции, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, крупнейшим среди модернизированных объектов является центр питания «Сырово». Он обеспечивает электроэнергией Щербинку и несколько населенных пунктов Подмосковье.

«Еще в прошлом году модернизирован турбоагрегат №4 ТЭЦ-23: заменены турбина, генератор, трансформатор и другое оборудование», - добавил Собянин.

Помимо прочего было отремонтировано более 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Дополнительно в столице возвели сетевую инфраструктуру для обеспечения мощностью 33 зарядных станций для электробусов.

Также в 2024 году завершили масштабный проект по повышению надежности электроснабжения главного корпуса Московского государственного университета имени Ломоносова. Для достижения этой цели построили восемь трансформаторных и две распределительные подстанции.

Среди задач на 2025 год Собянин выделил внедрение «умной» электроники на котле №1 ТЭЦ-21 и продолжение работ по модернизации старейшей электростанции России – ГЭС-1 имени Смидовича.

