Собянин рассказал, какие проекты ТЭК реализовали в Москве в 2024 году
В 2024 году в рамках модернизации энергетического комплекса Москвы работы проводились на 21 электроподстанции, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, крупнейшим среди модернизированных объектов является центр питания «Сырово». Он обеспечивает электроэнергией Щербинку и несколько населенных пунктов Подмосковье.
«Еще в прошлом году модернизирован турбоагрегат №4 ТЭЦ-23: заменены турбина, генератор, трансформатор и другое оборудование», - добавил Собянин.
Помимо прочего было отремонтировано более 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Дополнительно в столице возвели сетевую инфраструктуру для обеспечения мощностью 33 зарядных станций для электробусов.
Также в 2024 году завершили масштабный проект по повышению надежности электроснабжения главного корпуса Московского государственного университета имени Ломоносова. Для достижения этой цели построили восемь трансформаторных и две распределительные подстанции.
Среди задач на 2025 год Собянин выделил внедрение «умной» электроники на котле №1 ТЭЦ-21 и продолжение работ по модернизации старейшей электростанции России – ГЭС-1 имени Смидовича.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израиль одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в Газе
- В Госдуме опровергли связь сбоя в Steam с попытками блокировки платформы
- СМИ: США втайне инвестировали в развитие производства дронов на Украине
- СМИ: Два человека пострадали в результате падения лифта в Москве
- Новый директор ГМИИ имени А. Пушкина Галактионова отказалась говорить о планах
- Роскомнадзор сообщил, что фиксирует сбой в работе Steam
- Минобороны РФ подтвердило удар ракетами ATACMS по Белгородской области
- СМИ: Переводивших деньги Долиной дропперов обязали вернуть ей 69 млн рублей
- Минобороны: Российская армия нанесла восемь групповых ударов по Украине за неделю
- СМИ: В Казани 12 школьников отравились в столовой оздоровительного центра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru