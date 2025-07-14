Собянин рассказал, какие пешеходные мосты построят в Москве до 2027 года
Сеть новых удобных пешеходных маршрутов активно формируют в Москве, они в том числе соединяют районы по разные стороны Яузы и Москвы-реки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
«Из 39 мостов, возведенных в городе с 2011 года (не считая железнодорожные) — пять велопешеходных: два — через Яузу, один – в Нагатинском затоне, один – через реку Цыганку в ТиНАО и еще один – через Водоотводный канал», - указал градоначальник.
Собянин напомнил, что год назад пешеходный мост через Водоотводный канал соединил стрелку острова Балчуг и Крымскую и Якиманскую набережные. Кроме того, свой велопешеходный мост через Яузу появился у студентов Бауманки. В начале 2025 года был открыт мост через старое русло Москвы-реки в районе Нагатинский Затон, соединивший две его части и ставший кратчайшим путем к стации метро.
Власти планируют построить еще несколько пешеходных мостов до 2027 года. Один из них пройдет под Большим Малым мостом и продлит маршрут от Балчуга к Болотной площади. Два велопешеходных моста возведут в Мневниковской пойме.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» объявил программу развлечений для детей
- СМИ: Число погибших в секторе Газа палестинцев превысило 58 тысяч
- В Анталье освободили россиянку, оставившую в аэропорту новорожденную дочь
- ФСБ предотвратила теракт против российского военного в Крыму перед 9 мая
- Беспилотники ВСУ атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС
- ФСИН заявила об угрозе жизни экс-полковника Захарченко в колонии
- Над регионами России уничтожили 11 украинских БПЛА
- Стоимость биткоина впервые поднялась выше $120 тысяч
- Трамп был прав: Байден признался, что пользовался устройством для подписи указов
- Опубликован окончательный отчет о расследовании покушения на Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru