Собянин рассказал, какие пешеходные мосты построят в Москве до 2027 года

Сеть новых удобных пешеходных маршрутов активно формируют в Москве, они в том числе соединяют районы по разные стороны Яузы и Москвы-реки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Из 39 мостов, возведенных в городе с 2011 года (не считая железнодорожные) — пять велопешеходных: два — через Яузу, один – в Нагатинском затоне, один – через реку Цыганку в ТиНАО и еще один – через Водоотводный канал», - указал градоначальник.

Собянин напомнил, что год назад пешеходный мост через Водоотводный канал соединил стрелку острова Балчуг и Крымскую и Якиманскую набережные. Кроме того, свой велопешеходный мост через Яузу появился у студентов Бауманки. В начале 2025 года был открыт мост через старое русло Москвы-реки в районе Нагатинский Затон, соединивший две его части и ставший кратчайшим путем к стации метро.

Власти планируют построить еще несколько пешеходных мостов до 2027 года. Один из них пройдет под Большим Малым мостом и продлит маршрут от Балчуга к Болотной площади. Два велопешеходных моста возведут в Мневниковской пойме.

