Собянин рассказал, как в Москве сохраняют ценные элементы памятников архитектуры
Столичный мэр Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале о том, как московские мастера реставрируют ценные элементы памятников городской архитектуры.
Градоначальник отметил, что особое внимание уделяется деталям — живописи, паркету, скульптурным композициям, печам и каминам. В частности, рабочие занимаются реставрацией усадьбы «Останкино», где четыре богато декорированных печи установлены в проходной галерее Египетского павильона летней резиденции Шереметевых. Мастера усилили фундаменты конструкций и занимаются реставрацией лепного декора и изразцовых печей. Кроме того, отправлены в мастерских скульптуры сфинксов. Ожидается, что работы завершатся уже в 2025 году.
Также мастера воссоздают изготовленный по эскизам Михаила Врубеля изразцовый камин для особняка Николая Каштанова на Садовой-Самотечной улице. На нем изображены сцены из былины «Микула Селянинович и Вольга Святославович».
По словам Собянина, сейчас оригинал камина находится в Третьяковской галерее, его первый вариант удостоился золотой медали на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Мэр уточнил, что реставраторы в точном соответствии с оригиналом подобрали глазури, уже выполнили изразцы и приступают к сборке копии камина.
Собянин добавил, что четыре изразцовые и две каминные печи отреставрировали в главном доме усадьбы Прохоровых в Большом Трехгорном переулке, при этом особое внимание уделили полихромному камину с декоративным панно.
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