Собянин рассказал, как в Москве оказывают помощь детям, рожденным раньше срока
Сотрудники отделения реанимации новорожденных перинатального центра городской клинической больницы №31 имени академика Савельевой врачи за год помогли 576 детям, которые появились на свет раньше срока, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, вес самого маленького новорожденного в отделении составлял всего 490 граммов.
Собянин отметил, что центр оснащен всем необходимым для проведения качественного и безопасного лечения малышей.
Новорожденные находятся в специальных кувезах с датчиками, которые позволяют создать максимально комфортные условия для детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru