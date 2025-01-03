Собянин рассказал, как в Москве оказывают помощь детям, рожденным раньше срока

Сотрудники отделения реанимации новорожденных перинатального центра городской клинической больницы №31 имени академика Савельевой врачи за год помогли 576 детям, которые появились на свет раньше срока, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, вес самого маленького новорожденного в отделении составлял всего 490 граммов.

Собянин отметил, что центр оснащен всем необходимым для проведения качественного и безопасного лечения малышей.

Новорожденные находятся в специальных кувезах с датчиками, которые позволяют создать максимально комфортные условия для детей.

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ФОТО: ТАСС
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