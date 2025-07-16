Собянин рассказал, как Москва поддерживает развитие креативных индустрий

Москва - крупнейший в России центр развития креативных индустрий. Кино, музыка, театр, видеоигры, издательское дело, дизайн, реклама стали важнейшим сектором городской экономики. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Доля этой отрасли в общем объеме валового регионального продукта достигла 10,1% (3,3 трлн рублей) в 2023 году. За пять лет в этой сфере стало на 11,7% больше организаций и индивидуальных предпринимателей, их число превысило 113 тысяч. При этом сектор креативных индустрий в прошлом году заработал 6,7 трлн рублей — на 103,8% больше, чем в 2019-м.

Как отметил Собянин, столичная киноиндустрия находится на подъеме, в городе снимают более 80% кино и сериалов в РФ.

«В прошлом году на площадках Московского кинокластера было снято порядка 120 проектов – в 2,5 раза больше, чем в 2023 г. Среди них лидеры проката и киноплатформ 2024-2025 годов», - подчеркнул градоначальник.

Сегодня Московский кинокластер объединяет Киностудию Горького, где до конца года завершат модернизацию территорий на улице Сергея Эйзенштейна в Валдайском проезде, Кинозавод полного цикла «Москино» на Рязанском проспекте, а также комплекс Кинопарк «Москино» в Новой Москве, строительство которого продолжается и число натурных площадок будет увеличено с 24 до 70. Кроме того, в составе кластера работает платформа moskino.ru — сервис для профессионалов, где можно арендовать площадку для съемок на студии, согласовать съемки в городе, взять костюмы и реквизит напрокат, узнать о грантах.

Горожане и гости столицы могут поближе познакомиться с фильмами и процессом их создания во время «Лета в Москве». Кинопарк «Москино», Киностудия Горького и множество локаций на бульварах ждут гостей, для них подготовили мастер-классы, постановочные съемки, творческие вечера и лекции, выступления музыкантов, кинопоказы, экскурсии.

Кроме того, бурно развивается московская индустрия ИТ и видеоигр. Она включает более 33 тысяч организаций, общая годовая выручка превысила 3,9 трлн рублей в прошлом году. В этой сфере наблюдается дефицит кадров, однако колледжи города предлагают новые специальности, в том числе разработчиков игр, дополненной и виртуальной реальности. В то же время столица поддерживает профессионалов, в 2024 году Агентство креативных индустрий реализовало 125 проектов, в том числе акселератор для инди-разработчиков «Фабрика видеоигр». Кроме того, в ИЦ «Сколково» в этом году откроется первый в России кластер видеоигр и анимации. Резидентами «дома» гейм-разработчиков станут ведущие компании и анимационные студии страны. В кластере объединят все этапы производства и продвижения контента.

Собянин также рассказал об издательской деятельности в Москве, ею занимается около 12 тысяч организаций – 10,6% компаний в сфере креативных индустрий. Их общая годовая выручка в прошлом году составила почти 349,1 млрд рублей. Агентство креативных индустрий поддерживает отрасль, реализуя проект «Издательские сезоны»: на международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction столичные издательства и иллюстраторы могут безвозмездно представлять свою продукцию. Кроме того, в прошлом году впервые состоялась Московская международная издательская неделя, в не поучаствовали более 45 издателей из 13 стран. С 2023 года под эгидой агентства ежегодно проходит бизнес-миссия городских издательств на Шанхайскую международную детскую книжную ярмарку в Китае.

