Собянин рассказал, где в метро Москвы появятся новые пересадки и вестибюли
Еще 13 новых пересадок и три вестибюля появятся в метро Москвы к 2030 году. Об этом сообщил в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.
Так, в День города в Москве заработал новый участок Троицкой линии, со станций можно перейти на Московское центральное кольцо и Калужско-Рижскую линию.
«В ближайшие годы появится Рублево-Архангельский радиус с переходами на Арбатско-Покровскую, Филевскую, Солнцевскую, Большую кольцевую линии и МЦК», — отметил мэр.
На станциях «Строгино» Арбатско-Покровской ветки, «Народное Ополчение» БКЛ, «Деловой центр» Филевской и Солнцевской линий станет свободнее, на «Деловом центре» и «Шелепихе» вернут удобные переходы. Кроме того, на новой Бирюлевской линии планируются пересадки со станции «Кленовый бульвар» на БКЛ, с «Острова мечты» на «Технопарк» Замоскворецкой ветки, при этом «ЗИЛ» свяжет линию с Троицким радиусом и МЦК.
Также в 2030 году запустят пересадку на станциях «Достоевская» Кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий, а на «Лесопарковой», «Рижской» и «Кожуховской» появятся новые вестибюли. Ко всем станциям организуют удобные подвозящие маршруты наземного транспорта.
