Собянин рассказал, где на севере Москвы появятся новые общественные пространства

Десять проектов создания качественного общественного пространства реализуют на севере Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что в прошлом году в САО благоустроили по два парка и сквера. Теперь в Савёловском районе запланированы работы в парке «Автомобилист», где обновят детскую площадку, установят комплексы для воркаута, обустроят площадку для животных и локации для тихого отдыха со стороны улицы Вятская. При этом в районе Аэропорт благоустроят территорию Головановского парка, здесь планируются обновление детской площадки и спортивной зоны, установка парковых качелей и скамеек.

Возможности для разнообразного отдыха появятся у гостей Народного парка в Ховрино, где создадут большую площадку для детей разных возрастов, установят лавочки, скамейки, качели, многоуровневый амфитеатр, островки для тихого отдыха и современную площадку для выгула собак. Со стороны улицы Ляпидевского запланировано благоустройство спортивной зоны, кроме того, в парке оборудуют беговую дорожку.

Два проекта реализуют в Беговом районе: в зоне от Ленинградского проспекта до 2-го Боткинского проезда появятся беседки, качели с навесами, шезлонги, у здания Политехнического колледжа в 1-м Ботаническом проезде - площадка для выгула питомцев. При этом на территории близ храма Живоначальной Троицы на Ленинградском проспекте возведут спортивную и детскую площадки.

В Молжаниновском районе между корпусами школы «Перспектива» по 1-й Сестрорецкой улице появится скейт-парк, запланировано также благоустройство территории у пруда и маршрута от школы до остановки «2-я Подрезковская улица». В Бескудниковской районе пройдут работы у жилых домов в границах Бескудниковского бульвара, улицы Святослава Фёдорова, Дмитровского шоссе: власти приведут в порядок детские и спортивные площадки, обновят дорожки и парковую мебель, озеленят территорию, обустроят площадку для питомцев. Кроме того, в Головинском районе будет создано пространство для отдыха и спорта на Кронштадтском бульваре, парковка и велодорожка.

