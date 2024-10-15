Собянин: Расходы бюджета на развитие здравоохранения будут увеличены на 8%

В 2025 году на столичное здравоохранение выделят 1,1 триллиона рублей из бюджета города, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Таким образом, расходы из столичного бюджета на развитие здравоохранения вырастут на 8%. В 2025 году расходы на оказание высокотехнологичной медпомощи за счет средств городского бюджета в 2025 году составят более 15 миллиардов рублей.



По словам градоначальника, планируется построить 31 объект здравоохранения в период с 2025 по 2027 год.

