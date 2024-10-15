Собянин: Расходы бюджета на развитие здравоохранения будут увеличены на 8%
15 октября 202410:59
В 2025 году на столичное здравоохранение выделят 1,1 триллиона рублей из бюджета города, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Таким образом, расходы из столичного бюджета на развитие здравоохранения вырастут на 8%. В 2025 году расходы на оказание высокотехнологичной медпомощи за счет средств городского бюджета в 2025 году составят более 15 миллиардов рублей.
По словам градоначальника, планируется построить 31 объект здравоохранения в период с 2025 по 2027 год.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru