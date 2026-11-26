Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги нынешнего сезона благоустройства в столице и рассказал о работах, выполненных в Северо-Западном, Троицком и Новомосковском округах и в Зеленограде. Об этом градоначальник написал в своем блоге.

Как отметил Собянин, на северо-западе столицы продолжают обновлять дворы и обустраивать новые пространства для спорта и отдыха на свежем воздухе.

«Пять современных спортивных площадок с тренажерами, воркаут-комплексами и столами для настольного тенниса были организованы на Химкинском бульваре (Южное Тушино), улицах Барышиха (Митино), Большая Набережная (Покровское-Стрешнево), Кулакова (Строгино) и Берзарина (Хорошево-Мневники)»,- указал мэр.

Каждая площадка является мультиформатным пространством для разных видов тренировок. Так, на Химкинском бульваре появился гимнастический комплекс со шведской стенкой, брусьями, кольцами, боксерским мешком, два теннисных стола. В Покровском-Стрешневе есть современная воркаут-зона, в Митине - оборудование для силовых упражнений, в Хорошево-Мневниках - тренажеры для мышц спины, рук и ног, при этом в Строгине установили эллипсоид, гантельный ряд и турники.

В Южном Тушине были комплексно обновлены дворы площадью свыше 10 тысяч квадратных метров у корпусов 1 и 3 дома 52 на Сходненской улице. Для детей установили большой игровой городок с батутом, безопасным резиновым покрытием, 16 малыми архитектурными формами. Для сторонников активного образа жизни обустроили воркаут-площадку с комплексом «Кенгуру» и тренажерами, кроме того, здесь установили уютные диваны-качели под навесами.

Комфортные пространства для спорта и отдыха продолжают создавать в Зеленограде. По просьбам жителей в Силино обновили дворовую территорию у корпуса 1003, на детских и спортивной площадках заменили покрытие, установили игровые комплексы и воркаут-зону, отремонтировали дорожки, восстановили газоны. В районе Савелки были приведены в порядок дворы у корпусов 533 и 503–504. Здесь обновили детские и спортивную зоны, заменили асфальт на тротуарах и дорогах, благоустроили пешеходные маршруты.

У Черного озера в 6-м микрорайоне реализовали большой проект, в рамках которого преобразилось пространство между лесом и береговой линией. У воды появились воркаут-зона, столы для настольного тенниса, две детские площадки, а также универсальное поле для волейбола, мини-футбола, регби и деревянный причал для рыбалки. Кроме того, были тщательно отреставрированы и вновь установлены бронзовые пеликаны - символы этого места.

Несколько современных пространств для спорта и детского отдыха создали в Троицком и Новомосковском округах. В районе Троицк в том числе благоустроили территорию у домов на 2-й Нововатутинской улице и на Нововатутинском проспекте. Здесь появился спортивный кластер с воротами для мини-футбола, баскетбольными кольцами, тренажерами и турниками, также были обновлены детские площадки и пространства для тихого отдыха.

На улице Бачуринской в Коммунарке обустроили универсальную площадку для командных игр, зоны для воркаута, смонтировали игровое оборудование. На улице Сосенский Стан установили игровые комплексы-замки, качели и карусели на травмобезопасном покрытии.

«Современные детские и воркаут-площадки появились сразу в семи населенных пунктах района Вороново — в поселке Рогово, селе Богоявление, а также в деревнях Каменка, Климовка, Зыбино, Юдановка и Юрьевка», - добавил Собянин.

Мэр подчеркнул, что создание комфортной среды — один из главных приоритетов работы столичных властей. В текущем году удалось реализовать множество разнообразных и востребованных проектов в каждом округе города.

