Собянин: Путепровод через СЗХ у Новозаводской улицы будет достроен в 2026 году
Закончить возведение путепровода через основной ход Северо-Западной хорды (СЗХ) в сторону Рублевского шоссе планируется в следующем году, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что путепровод откроет выезд из общественных и жилых кварталов Мневниковской поймы на основной ход Северо-Западной хорды. Благодаря путепроводу и новому мосту через Москву-реку в створе улицы Новозаводская сделают дополнительный выезд на СЗХ и новый маршрут до района Филевский Парк, к Национальному космическому центру и площадке «Хруничева» особой экономической зоны «Технополис Москва».
По словам Собянина, сегодня Мневниковская пойма является одним из крупнейших центров развития. Он добавил, что здесь планируется построить порядка трех миллионов «квадратов» недвижимости, создать большой спортивный кластер и масштабную транспортную инфраструктуру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru