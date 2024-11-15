Собянин: Пространству «Молодежь Москвы» исполнилось два года
Бесплатному мультиформатному пространству «Молодежь Москвы» исполнилось два года. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, в пространстве можно обсудить идеи, разработать качественный контент для блога, провести мероприятие.
«По просьбе... молодежи создали семь площадок. В их числе медиастудия, кулинарная студия, зал для тренировок и танцев, зал для мероприятий», — подчеркнул Собянин.
Мультиформатное пространство посетили свыше 250 тысяч молодых москвичей. Забронировать помещение горожане могут на портале «Молодежь Москвы».
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