Собянин: Пространству «Молодежь Москвы» исполнилось два года

Бесплатному мультиформатному пространству «Молодежь Москвы» исполнилось два года. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, в пространстве можно обсудить идеи, разработать качественный контент для блога, провести мероприятие.

«По просьбе... молодежи создали семь площадок. В их числе медиастудия, кулинарная студия, зал для тренировок и танцев, зал для мероприятий», — подчеркнул Собянин.

Мультиформатное пространство посетили свыше 250 тысяч молодых москвичей. Забронировать помещение горожане могут на портале «Молодежь Москвы».

