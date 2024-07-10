Собянин: Пространство Москвы на выставке «Россия» посетили более 5 млн гостей
В Москве завершилась Международная выставка-форум «Россия», представляющая достижения регионов страны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В проведении выставки было задействовано 75 объектов ВДНХ площадью в 266 тысяч квадратных метров. В павильоне № 75 Москва представила собственное пространство, в котором на выставке побывали более пяти миллионов гостей. В том числе иностранные делегации, руководители российских регионов, участники Всемирного фестиваля молодежи из 147 стран и бизнес-миссии из различных субъектов страны.
В пространстве прошли интересные дискуссии с ведущими представителями самых разных профессий. К примеру, со спортсменами Ильей Авербухом и Светланой Хоркиной, а также актерами Верой Алентовой, Максимом Авериным и музыкантами Гариком Сукачевым и Ларисой Долиной.
В рамках Международной выставки-форума на ВДНХ открылся павильон «Атом», экспозиция «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы», и «Дом полимеров» компании «Сибур». Все они продолжат свою работу.
Также продолжит работу павильон «Дом российской кухни», посетителям которого будет доступна гастрономическая атмосфера разных регионов страны: от Петропавловска-Камчатского до Калининграда.
Технологический партнер выставки туристический сервис Russpass предоставил возможность записаться на экскурсионную программу. В общей сложности на площадке прошло более 65 подобных экскурсий, гостей выставки сопровождали около 300 гидов со всей России. Также организаторы предоставили возможность самостоятельно ознакомиться с экспозиций с аудиогидом, озвученным телеведущим Дмитрием Губерниевым.
Международная выставка-форум «Россия» начала работу в ноябре 2023 года и была открыта по поручению Президента Российской Федерации до 8 июля 2024-го — на три месяца дольше, чем ранее планировалось.
Организации события помогали более 14 тысяч волонтеров из 170 городов страны. Самому старшему волонтеру было 84 года.
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