Собянин: Проект «Золотая маска. Послесловие» объединил более 30 театров Москвы

Проект «Золотая маска. Послесловие» объединил более 30 московских театров, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В рамках проекта в городе прошла серия мастер-классов по сценической речи и актерскому мастерству. Особой популярностью также пользовались экскурсии по закулисью.

«Так, театр Et Cetera рассказал о спектаклях — лауреатах “Золотой маски” прошлых лет и показал костюмерный, бутафорский и гримерный цехи. А Театр имени Маяковского презентовал свою историческую сцену», — добавил Собянин

Помимо прочего, каждый желающий мог посетить пять прогулок. Среди них «Мхатовский путь» с сотрудниками музея МХАТ, «Театральное сердце Москвы» и «От Сатиры до Ленкома» с историком театра и кино Сергеем Николаевым, «Театральный бульвар» с театральным критиком Валерией Гуменюк, а также «Театральный роман Булгакова» при участии артиста и драматурга Алексея Беклемышева.

В дальнейшем 15 тематических маршрутов, представленных в специальном разделе проекта «Золотая маска. Послесловие», будут доступны всем желающим в любое время.

