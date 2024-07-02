Собянин: Проект «Золотая маска. Послесловие» объединил более 30 театров Москвы
Проект «Золотая маска. Послесловие» объединил более 30 московских театров, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В рамках проекта в городе прошла серия мастер-классов по сценической речи и актерскому мастерству. Особой популярностью также пользовались экскурсии по закулисью.
«Так, театр Et Cetera рассказал о спектаклях — лауреатах “Золотой маски” прошлых лет и показал костюмерный, бутафорский и гримерный цехи. А Театр имени Маяковского презентовал свою историческую сцену», — добавил Собянин
Помимо прочего, каждый желающий мог посетить пять прогулок. Среди них «Мхатовский путь» с сотрудниками музея МХАТ, «Театральное сердце Москвы» и «От Сатиры до Ленкома» с историком театра и кино Сергеем Николаевым, «Театральный бульвар» с театральным критиком Валерией Гуменюк, а также «Театральный роман Булгакова» при участии артиста и драматурга Алексея Беклемышева.
В дальнейшем 15 тематических маршрутов, представленных в специальном разделе проекта «Золотая маска. Послесловие», будут доступны всем желающим в любое время.
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